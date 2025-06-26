Efsane, basketbola veda etti: Bir devrin sonu

Kariyerinde Olimpiakos, CSKA Moskova, Los Angeles Clippers, Virtus Bologna, Kızılyıldız gibi takımların formasını terleten Sırp yıldız Milos Teodosic, 38 yaşında basketbola veda etti.

'HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZDİM...'

Teodosic veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, saygıdeğer basketbolseverler ve basketbol severler,

Öncelikle, 30 yıllık ortak mücadeleler, sevinç, mutluluk ve üzüntü için teşekkür ederim. Çemberlerin altında oynanan büyülü oyuna olan sevgimin bir aşamasına veda etme zamanım geldi.

Arkamda arkamızda tutku, mücadele ve fedakarlıkla dolu yıllar var. Kazanılan kupalar da var, kaybedilen finaller de.

Bunların hepsi basketbolun bir parçası ve hayatın bir parçası. Ve hiçbir şeyi değiştirmezdim. Aynı şekilde, Valjevo halkıma, Sırbistan'ıma ve bu oyunu öğrenme ayrıcalığına sahip olduğum tüm antrenörlere teşekkür ederim.

En derin şükranlarımı aileme iletiyorum. Onlar benim en büyük gururum. Son zamanlarda, oyunculuk kariyerimden kalan en büyük hazinenin şu olduğunu fark ettim: Çocuklarıma gösterebileceğim bir şeyim olacak! Biraz daha büyümelerine izin verin... Onların gözünde ve onlar için ben en tatmin olmuş kişiyim ve her zaman öyle kalacağım.

Bir kez daha teşekkürler basketbol. Birbirimizi tekrar göreceğiz, sadece artık spor ayakkabı, forma veya şort yok."

EUROLEAGUE MVP'Sİ

Teodosic, 21 yıllık başarılı kariyeri boyunca çok sayıda bireysel ve takım ödülüne layık görüldü. En önemli başarıları arasında 2016'da EuroLeague şampiyonluğu, 2010'da EuroLeague MVP'si seçilmesi ve Sırbistan ile Olimpiyatlar, FIBA ​​Dünya Kupası ve EuroBasket'te gümüş madalya kazanması yer alıyor.

Teodosic ayrıca EuroLeague'de On Yılın Takımı'na seçildi ve Sırbistan, Yunanistan, İtalya ve Rusya'da birden fazla yerel lig şampiyonluğu kazandı.