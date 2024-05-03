Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı

Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı
Kaynak: AA
İspanyolcadaki anlamı "Aşk Ağacı" olan Erguvan’ın herkese ilham veren o hikayesi…
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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 1

Erguvan çiçeği İstanbul Boğazı’nın iki yakasında yetişiyor ve sembolü asalet.

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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 2

Doğanın eşsiz güzelliklerinden Erguvan Mayıs sonuna kadar rengarenk.

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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 3

Erguvan’ın anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya olarak biliniyor.

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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 4

Türkiye’de ise Erguvan genel olarak Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor.

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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 5

Erguvan antik dönemden bugüne tarihsel bir serüvene sahiptir.

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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 6

Birçok medeniyetin mitolojik hikayelerine de konu edinmiş olan erguvanlar Bizans hükümdarları mor rengini kıyafetlerinde kullanmışlardır.

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Bizans’tan mor rengi bir zenginlik, güç belirtisiydi. Ayrıca imparator dışında kimse mor renk pelerin takmazdı.

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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 8

Erguvanın kalp şeklinde olması nedeniyle İspanyollar erguvana "aşk ağacı" diyorlar.

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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 9

Erguvan birçok şaire, yazara ve ressama ilham kaynağı olmuştur.

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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 10
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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 11
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Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı 12
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