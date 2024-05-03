Efsane çiçeğin hikayesi ortaya çıktı

Erguvan çiçeği İstanbul Boğazı’nın iki yakasında yetişiyor ve sembolü asalet.
Doğanın eşsiz güzelliklerinden Erguvan Mayıs sonuna kadar rengarenk.
Erguvan’ın anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya olarak biliniyor.
Türkiye’de ise Erguvan genel olarak Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor.
Erguvan antik dönemden bugüne tarihsel bir serüvene sahiptir.
Birçok medeniyetin mitolojik hikayelerine de konu edinmiş olan erguvanlar Bizans hükümdarları mor rengini kıyafetlerinde kullanmışlardır.
Bizans’tan mor rengi bir zenginlik, güç belirtisiydi. Ayrıca imparator dışında kimse mor renk pelerin takmazdı.
Erguvanın kalp şeklinde olması nedeniyle İspanyollar erguvana "aşk ağacı" diyorlar.
Erguvan birçok şaire, yazara ve ressama ilham kaynağı olmuştur.