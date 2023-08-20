Efsane dizi Dallas'ın Sue Ellen'i Linda Gray'in son hali ortaya çıktı

Linda Gray, 80'li yılların efsane dizisi Dallas'ta Sue Ellen karakterine hayat verdi. JR'ın karısını canlandıran Gray, o dönemin aranılan isimlerinden biriydi. Yıllar sonra kamera karşısına çıkan ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Efsane dizi Dallas'ın Sue Ellen'i Linda Gray'in son hali ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Dallas'ın Sue Ellen'ı Linda Gray, güzelliğiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor. 80'li yılların fırtına gibi esen dizisi Dallas ile hafızalarda silinmez bir yer edinen Gray, son haliyle oldukça şaşırttı.

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Dallas'ta kötü adam JR'ın eşi Sue Ellen'ı canlandıran Linda Gray, güzelliğiyle büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmıştı.

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1978 yılında başlayıp 1991 yılına kadar devam eden rekortmen dizi, intikam, ihtiras ve entrika sahneleriyle büyük beğeni topluyordu.

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"HALA AYNI GÜZELLİK"

Şu sıralar 82 yaşında olan Gray, Dallas'ın dünya genelinde sevilmesinde rol oynayan en önemli karakterlerden biriydi. Petrol zengini iş adamı John Ross Ewing (JR)'in eşi Sue Ellen, hem güzelliği hem de yeteneğiyle kendini sevdirmeyi başardı.

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Uzun süredir ekranlarda yer almayan ve oyunculuğu bırakan Linda Gray, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

82 yşında olmasına rağmen oldukça sağlıklı ve dinç görünen Gray'e hayranlarından 'Hala çok güzelsin', 'Gençliğimi hatırlatıyorsun', 'Ah Sue Ellen ne çektin be ' gibi yorumlar geliyor.

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