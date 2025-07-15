Efsane dizinin çekimleri başladı! İlk 'Harry' pozu tartışma yarattı

İlk filmi olan Felsefe Taşı ile seyirci karşısına çıkan Harry Potter, şimdilerde dizisiyle sevenleriyle buluşmak için hazırlanıyor. Dizinin çekimleri başladı.

HARRY POTTER DİZİSİNİN HABERİ HAYRANLARI İKİYE BÖLDÜ

Kimileri bu habere çok sevinirken, kimileri de yeni oyuncuların eski oyuncuların yerini almayacağını düşündü.

'Harry Potter' rolü için Dominic McLaughlin, 'Hermione Granger' rolü için Arabella Stanton ve 'Ron Weasley' rolü için de Alastair Stout ile anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Dominic Mclaughlin'den ilk Harry pozu gelirken sosyal medyadan yorum yağdı.

Temu’dan aldığım Harry Potter.

İlk Harry’ye aşıktım seni de büyütmek istiyorum napcaz.

Birisi bana yara izinin neden alnının ortasında olmadığını açıklayabilir mi ya?

Bir şeyi tadında bıraksanız keşke…