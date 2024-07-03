Efsane dizinin oyuncuları Memoli ile Zeyno yıllar sonra özlem giderdiler

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Efsane dizinin oyuncuları Memoli ile Zeyno yıllar sonra özlem giderdiler

Yılan Hikâyesi dizisinin unutulmaz karakterleri Memoli ve Zeyno, yani Memet Ali Alabora ve Meltem Cumbul, gather-in adlı sosyal video platformunun Meyhane Elsewhere adlı sanal mekânında bir araya gelerek özlem giderdiler.

Etkinliğe katılanlar, biletlerin kısa sürede tükendiği bu mekânda, ikilinin daha önce duyulmamış anılarını dinleme ve onlarla tanışma fırsatı yakaladılar.

Reyting rekorları kıran Yılan Hikayesi'nin sevilen oyuncuları, eski anıları canlandırırken, katılımcıların sorularını da yanıtladılar.

Gather-in, iş dünyasından meditasyona, emlaktan müziğe, yeme içmeden çağdaş sanata ve psikolojiye kadar geniş bir yelpazede konuları kapsayan çevrimiçi mekânlarıyla dikkat çekiyor.

Bu platformda herkes, ilgi alanlarına göre etkinliklere katılabilir ve dijital bir mekân açabilir.

Memet Ali Alabora'nın da kurucuları arasında bulunduğu gather-in, her ay yeni mekânlar ekleyerek küresel bir topluluk oluşturuyor ve insanların yeni arkadaşlıklar kurmasına olanak tanıyor.

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