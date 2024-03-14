Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı

Şevket Altuğ, ‘Süper Baba’ dizisindeki unutulmaz ‘Fikret Aksu’ rolüyle tanınan, Türk televizyon tarihinin sevilen isimlerinden biri olmasıyla biliniyor.
‘Süper Baba’ dizisi, Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi değerli oyuncuların performanslarıyla dikkat çekerken, Altuğ’un canlandırdığı ‘Fikret Aksu’ karakteriyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
Altuğ, 81. yaş gününü kutlarken, doğum günü pastasıyla verdiği poz sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu.
Takipçileri, fotoğrafa “Süper Baba’lar yaşlanmıyor mu?”, “Nice mutlu yıllara”, “Sağlık ve mutlulukla” ve “İyi ki doğdunuz, sizin gibi değerli bir sanatçıyı tanımak bir ayrıcalık” gibi içten yorumlarla cevap verdiler.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Şevket Altuğ, lise eğitimini prestijli Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde eğitimine devam etti.
Üniversite yıllarında tiyatroya olan ilgisiyle tanınan Altuğ, Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.
1971 yılında Jale Altuğ ile evlenen sanatçının Kerem ve Kezban isminde iki çocuğu dünyaya geldi.
Şevket Altuğ, ‘Perihan Abla’ dizisindeki ‘Şakir’ karakteri ve 'Süper Baba’daki ‘Fikret’ rolüyle de sinema ve televizyon dünyasında iz bıraktı.
Onlarca filmde rol almasının yanı sıra, bu karakterlerle de Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yer edindi.