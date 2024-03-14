Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı

Takipçileri, fotoğrafa “Süper Baba’lar yaşlanmıyor mu?”, “Nice mutlu yıllara”, “Sağlık ve mutlulukla” ve “İyi ki doğdunuz, sizin gibi değerli bir sanatçıyı tanımak bir ayrıcalık” gibi içten yorumlarla cevap verdiler.