Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı

Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı
Kaynak: Haber Merkezi
81 yaşına giren ‘Süper Baba’ Şevket Altuğ, bu özel gününü sosyal medya aracılığıyla paylaştığı bir gönderiyle kutladı ve takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 1

Şevket Altuğ, ‘Süper Baba’ dizisindeki unutulmaz ‘Fikret Aksu’ rolüyle tanınan, Türk televizyon tarihinin sevilen isimlerinden biri olmasıyla biliniyor.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 2

‘Süper Baba’ dizisi, Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi değerli oyuncuların performanslarıyla dikkat çekerken, Altuğ’un canlandırdığı ‘Fikret Aksu’ karakteriyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 3

Altuğ, 81. yaş gününü kutlarken, doğum günü pastasıyla verdiği poz sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 4

Takipçileri, fotoğrafa “Süper Baba’lar yaşlanmıyor mu?”, “Nice mutlu yıllara”, “Sağlık ve mutlulukla” ve “İyi ki doğdunuz, sizin gibi değerli bir sanatçıyı tanımak bir ayrıcalık” gibi içten yorumlarla cevap verdiler.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 5

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Şevket Altuğ, lise eğitimini prestijli Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde eğitimine devam etti.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 6

Üniversite yıllarında tiyatroya olan ilgisiyle tanınan Altuğ, Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 7

1971 yılında Jale Altuğ ile evlenen sanatçının Kerem ve Kezban isminde iki çocuğu dünyaya geldi.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 8

Şevket Altuğ, ‘Perihan Abla’ dizisindeki ‘Şakir’ karakteri ve 'Süper Baba’daki ‘Fikret’ rolüyle de sinema ve televizyon dünyasında iz bıraktı.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 9

Onlarca filmde rol almasının yanı sıra, bu karakterlerle de Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yer edindi.

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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 10
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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 11
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Efsane dizinin ünlü oyuncusu 81 oldu. Son haline yorum yağdı 12
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