Efsane dolmuş geri döndü: Ankara parklarında ücretsiz müzik ziyafeti!

Bir zamanlar Ankara’nın sokaklarında neşeyle dolaşan ikonik Magirus dolmuşlarından biri, bu yaz yepyeni bir kimliğe kavuştu. Şehrin yenilikçi kültür sanat oluşumu EV.ankara’nın öncülüğünde yeniden canlanan bu araç, artık “Dolmuş Sahne” olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Başkent’in parklarında ücretsiz konserlere sahne oluyor.

HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ

Haziran boyunca Ankaralılar, Başkent’in sevilen parklarında Dolmuş Sahne’nin müzikle buluşmasına şahit olacak. Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı ve Göksu Parkı gibi kentin gözde açık alanları, genç müzisyenlerin performanslarıyla renklenecek. Saat 17.30’da başlayan konserler, tüm vatandaşlara açık ve tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçen “Dolmuş Sahne”, yaz aylarında parkları ziyaret eden Ankaralılara müzik dolu anlar yaşatarak kentin sosyal ve kültürel yaşamına canlılık katıyor.