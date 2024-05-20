Efsane Emniyet Müdürü Sadettin Tantan: Tek amaçları Ali Yerlikaya’yı görevden aldırmak

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten polislerden 4’ü tutuklanmıştı.

Gazeteci Saygı Öztürk’e konuşan Tantan, “Mensubu olmaktan onur duyduğum emniyet teşkilatımızın, siyasi tartışmalara alet edilmesi hepimizi derinden yaralamaktadır” dedi.

“İDDİALAR TUTARSIZ, HİÇBİR GÖREVLİ BUNA CESARET EDEMEZ”

“Görevlilerin hatası olsa da bilinçsizce iddia edildiği gibi bu olayda hükümete komplo ve kanunsuz dinlemeler yapıldığı, baskılarla kişilerin operasyonlara monte edilmeye çalışıldığı iddiaları tutarsızdır” diyen Tantan, “Çünkü FETÖ’cüler bile dinlemeleri sahte isimlerle ‘önleme dinlemesi’ bahanesiyle telefon IMEI numaraları üzerinden yapmıştı. Telefon sizin ama siz başka isim üzerinden dinleniyorsunuz. Bunlar ortaya çıktı. Günümüzde bunun yapılmasının, kişilerin kanunsuz izlenmesinin imkanı kalmamıştır. Hiçbir kurum ve görevli buna cesaret edemez. Zaten Telekom ve diğer kurumların desteği olmaksızın hiçbir kurumun bunu yapabilmesi mümkün değildir. İddialarla da kişiler dosyaya eklenemez. Eklense de inandırıcı olmaz. Çünkü kişiler iddia edildiği yerde olmadığını her zaman tanık ve HTS kayıtlarıyla ispat edebilirler” ifadelerini kullandı.

“AMAÇ İÇİŞLERİ BAKANI VE ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALDIRMAK”

“Esas şaşırtıcı olan firari bir örgüt mensubunun söylediklerini, yıpratmaya yönelik bu kadar tutarsız iddiaları aklı başında sanılan kurum ve kişilerin ciddiymiş gibi tekrarlamasıdır” diyen Tantan, “Bu örgütün yatay örgütlenmesinin başarısıdır. Nihai hedef operasyonların boyutunun fazla yükseltmemesi için İçişleri Bakanı’dır. Amaç ya Ankara Emniyet Müdürü ve bakanı görevden almak ya da gözdağı vererek belirli sınırlar içinde kalmalarını sağlamaktır” diye konuştu.