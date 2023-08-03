Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak

"Bodrum Hakimi" Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. 1976 yapımı filmin yazarı geçen hafta aramızdan ayrılan efsane senarist Safa Önal…

Cumhuriyetimizin ilk kadın hakimlerinden Mefaret Tüzün'ün dramatik yaşam öyküsünden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan film, adalet ve sınıf ayrımını etkili bir dille sorguluyor.

Birbirine çok yakıştırılan iki dev oyuncumuz Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ı buluşturan projenin görüntü yönetmenliğini Çetin Tunca yapmıştı. Filmin en önemli özelliklerinden biri de yönetmen koltuğunda sultanımız Türkan Şoray oturmasıydı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türk Sineması'nın bu çok özel filmi yeni sezonda dizi oluyor. "Bodrum Hakimi" dizisini usta yapımcı Ali Gündoğdu ile ünlü aktör Kerem Alışık ortak çekecek.

Kerem Alışık yapım ortağı olduğu dizide başrol oynayacak. Senaryosunu Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı dizide Kerem Alışık'ın partnerini kimin canlandıracağı merak konusu…

"Bodrum Hakimi" filminde zengin iş insanı Ömer Bereketoğlu ile kasabaya atanan adalet aşığı hakime Nevin'in hikayesini anlatılıyor. Ömer, Nevin'den çok etkilenir ama gizlediği bir sırrı vardır.

Kaynak Magazinkolik