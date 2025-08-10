Efsane formula 1 pilot Ayrton Senna’nın büyük aşkı Adriane Galisteu Türkiye’de: Trajik kazada hayatını kaybetmişti!

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Efsane formula 1 pilot Ayrton Senna’nın büyük aşkı Adriane Galisteu Türkiye’de: Trajik kazada hayatını kaybetmişti!

Brezilyalı model ve sunucu Adriane Galisteu, efsane Formula 1 pilotu Ayrton Senna’nın trajik kaybıyla tanınan bir isim. Türkiye’ye gelen Galisteu, “İstanbul’a hayranım, Türkiye’ye aşığım” diyerek duygularını paylaştı.

Brezilyalı yıldız Adriane Galisteu’nun hem etkileyici hem de hüzünlü hayat hikâyesi efsane pilot Ayrton Senna ile yaşadığı aşkla parladı.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-6.jpg

SENNA’NIN TRAJİK VEDASI

Üç kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Ayrton Senna, 1988, 1990 ve 1991 yıllarında zirveye ulaştı. 1994 San Marino Grand Prix’sinde geçirdiği feci kaza, 34 yaşındaki pilotun hayatına mal oldu. Senna, Formula 1 tarihine adını altın harflerle yazdırırken, vefatıyla dünyayı yasa boğdu. O dönemde yanında olan sevgilisi Adriane Galisteu’ydu.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-17.jpg

TÜRKİYE’DE UNUTULMAZ TATİL

Günaydın’dan Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Galisteu yıllar sonra ailesiyle Türkiye’ye geldi. Eşi ve çocuğuyla Boğaz manzaralı bir otelde kalan ünlü manken, bir gününü tekne turunda geçirdi.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-1.jpg

Boğaz’da gün batımını izleyen Galisteu, Ayasofya Camii’ni ziyaret etti ve Kapalıçarşı’da alışveriş yaptı.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-40.jpg

İSTANBUL’UN BÜYÜSÜ

Bir haftalık tatilinde Galisteu ve ailesi, her anı dolu dolu yaşadı. İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan manken, “İstanbul gizemli ve büyüleyici. Rüya gibi bir tatildi, bitmesin istedim. Türkiye’ye aşığım” dedi.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-42.jpg

Misafirperverlikten etkilenen Galisteu, Türkiye’yi sık sık ziyaret etmeyi planlıyor.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-3.jpg

SENNA’NIN UNUTULMAZ AŞKI

Ayrton Senna, 1990’ların efsanevi yarış pilotuydu. 1994’teki San Marino Grand Prix’sinde virajı alamayıp pistten çıktı ve hayatını kaybetti. Kaza, dünya basınında yankı buldu.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-16.jpg

Senna’nın sevgilisi Galisteu, bu acıyı hiç unutmadı. Senna’nın hayatını anlatan filmlerde onların aşkı da işlendi.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-9.jpg

Galisteu, her yıl Senna’yı anarak, “Güçlü, hedef odaklı ve sevgi doluydu” diyerek özlemini ifade ediyor.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-5.jpg

AYRTON SENNA KİMDİR?

Efsanevi Bir Formula 1 Pilotu Ayrton Senna da Silva, 21 Mart 1960’ta Brezilya’nın São Paulo şehrinde doğan, Formula 1 tarihinin en büyük pilotlarından biri olarak kabul edilen Brezilyalı yarışçıdır. Hızı, tutkusu ve pistteki olağanüstü yeteneğiyle tanınır.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-7.jpg

Senna, Formula 1’de 1988, 1990 ve 1991 yıllarında McLaren takımıyla üç kez dünya şampiyonu oldu. 41 yarış galibiyeti ve 65 pole pozisyonuyla, döneminde rakipsizdi. Agresif sürüş tarzı ve yağmur yarışlarındaki ustalığıyla efsaneleşti.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-8.jpg

1 Mayıs 1994’te, San Marino Grand Prix’sinde Imola pistinde geçirdiği kaza sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Tamburello virajındaki kaza, dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve Formula 1’de güvenlik standartlarının değişmesine yol açtı.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-9.jpg

Senna, sadece bir yarışçı değil, aynı zamanda hayırseverdi. Brezilya’daki yoksul çocuklara yardım için kurulan Ayrton Senna Enstitüsü, onun mirasını sürdürüyor. Tutkusu, disiplini ve karizmasıyla hâlâ milyonlara ilham veriyor.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-10.jpg

Senna, özel hayatında da dikkat çekti. Özellikle Brezilyalı model Adriane Galisteu ile yaşadığı aşk, onun hayatında önemli bir yer tuttu. Hayranları, Senna’yı hem pistteki başarıları hem de insani yönüyle hatırlıyor.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-11.jpg

ADRİANE GALİSTEU KİMDİR?

Adriane Galisteu, 18 Nisan 1973’te Brezilya’nın São Paulo şehrinde doğan ünlü bir model, sunucu ve oyuncudur. Güzelliği ve karizmatik kişiliğiyle Brezilya’da geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-12.jpg

Galisteu, 1993-1994 yıllarında efsanevi Formula 1 pilotu Ayrton Senna’nın sevgilisi olarak dünya çapında tanındı. Senna’nın 1994’teki trajik ölümü, Galisteu’nun hayatını derinden etkiledi. Bu ilişki, onun kamuoyunda daha çok konuşulmasını sağladı.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-13.jpg

Modellik kariyerine genç yaşta başlayan Galisteu, Brezilya’da dergi kapaklarında ve moda dünyasında adını duyurdu.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-20.jpg

Daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı ve çeşitli programlarda yer aldı. Ayrıca tiyatro ve sinema projelerinde de rol aldı.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-21.jpg

Galisteu, Senna’nın ardından hayatını yeniden inşa etti ve bir aile kurdu. Eşi ve çocuğuyla mutlu bir yaşam sürdürüyor.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-22.jpg

Senna’yı her yıl anarak onun anısını yaşatıyor. Güçlü duruşu ve samimi kişiliğiyle sevilen bir isim olmaya devam ediyor.

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-14.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-15.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-16.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-18.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-19.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-23.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-24.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-25.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-26.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-27.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-28.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-29.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-30.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-31.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-32.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-33.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-34.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-35.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-36.jpg

efsane-formula-1-pilot-ayrton-sennanin-buyuk-aski-adriane-galisteu-turkiyede-istanbul-gizemli-ve-buyuleyici-yenicag-41.jpg

Son Haberler
Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?
Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?
Yavru flamingolara sıkı takip
Yavru flamingolara sıkı takip
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı
Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ne?
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada
Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti
Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti