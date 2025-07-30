Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Türk futbolu yasta

Eskişehirspor’un sembol isimlerimden eski milli futbolcu Süreyya Özkefe’nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Özkefe'nin naaşı yarın ikindi namazını müteakip Eskişehir Odunpazarı Alaaddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Esentepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Eskişehirspor Kulübü, Süreyya Özkefe'nin vefatı üzerine resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Şehrimizin futbol efsanelerinden, Eskişehirspor'umuz ve Türk Milli Takımımızın eski futbolcusu Süreyya Özkefe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da taziye mesajı yayımlayarak, Süreyya Özkefe'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Vali Aksoy mesajında, "Futbol kariyerine Eskişehir Işıkspor’da başlayan, ardından Beşiktaş ve Eskişehirspor formalarını terleten milli futbolcumuz Süreyya Özkefe'ye Allah’tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere futbol camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

SÜREYYA ÖZKEFE KİMDİR?

8 Mayıs 1939'da Eskişehir'de doğan Özkefe, futbol kariyerine Eskişehir Işıkspor'da başladı. Defansif orta saha pozisyonunda gösterdiği üstün performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ve Eskişehirspor formalarıyla ulaşan Süreyya Özkefe, her iki takımda da önemli başarılara imza attı. Özellikle Eskişehirspor'da uzun yıllar forma giyerek takımın sembol isimlerinden biri haline geldi.

Özkefe, 9'u A Milli Takım, 1'i B Milli Takım, 1'i Ümit Milli Takım ve 7'si de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 18 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı terletti.

Süreyya Özkefe, 2 kez Süper Lig Şampiyonluğu, 1 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğu yaşadı.