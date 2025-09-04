Efsane futbolcular İstanbul’da: Döner kesip hamama girdiler!

İngiltere’nin efsane futbolcuları Gary Neville ve Jamie Carragher ile İrlandalı eski futbolcu ve teknik direktör Roy Keane, “The Overlap on Tour” adlı TV programı için Türkiye’yi ziyaret etti.

İstanbul’a özel bir bölüm için şehirde 48 saat geçiren ekip, Boğaz turu yaptı, Haliç’te balık tuttu, berbere uğradı, hamamda yıkandı ve Türk mutfağının lezzetlerini deneyimledi.

OCAĞIN BAŞINA GEÇTİLER

Programın İstanbul duraklarından biri Karaköy’deki Kılavuz Döner’di. Dönerin yanı sıra turşu ve lokumun tadına bakan ekip, mekân sahibinin daveti üzerine ocağın başına geçti ve döner bıçağıyla yaprak döner kesti.

Aylar önce çekilen bu görüntüler, mekânın Instagram’da yeni paylaşımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

