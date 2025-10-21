İngiltere futbolunun unutulmaz isimlerinden Stuart Pearce, büyük bir trajedi yaşadı. 21 yaşındaki oğlu Harley Pearce, Wiltshire yakınlarında yaşanan traktör kazasında yaşamını yitirdi.

TRAKTÖR DEVRİLDİ

Feci olay, Old Birdlip Hill – A417 yolunda, ailenin Witcombe’daki evinin yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri, Harley’nin bulunduğu traktörün devrildiğini belirledi. Gloucestershire Polisi, kazada 20’li yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiğini doğruladı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

21 yaşındaki Harley, Stuart Pearce ve eski eşi Liz’in iki çocuğundan biriydi. Çiftin ayrıca Chelsea adında bir kızları bulunuyor. Olayın ardından aileye psikolojik destek sağlandığı kaydedildi. Ailenin yaptığı açıklamada, "Harley, sessiz gücü, çalışkanlığı ve nezaketiyle gurur duyduğumuz bir gençti. O, her zaman bizim parlayan yıldızımız olacak. Seni asla unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.