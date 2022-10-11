İran, Kral'ın pasaportuna el koydu

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsü yasağına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmış, 16 Eylül'de de hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından ülkede isyan çıkmış, protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

İran’ın efsane futbolcusu Ali Daei de 27 Eylül’de İran hükümetini “baskı, şiddet ve tutuklamalar yerine İran halkının sorunlarını çözmeye” davet etmişti.

Bu olay sonrası İran'ın dünyaca ünlü futbol yıldızı 'Shahriar (Kral)' lakaplı Ali Daei'ye yaptırım kararı alındığı ve pasaportuna el konulduğu ortaya çıktı.

Şu anda 52 yaşında olan Ali Daei, İran'ın Avrupa'da oynayan ilk futbolcusu olmuştu. Daei, Almanya'da Arminia Bielefeld, Bayern Münih ve Hertha Berlin takımlarında forma giymiş, İran Milli Takımı formasıyla da 109 gol atmıştı. Ali Daei'nin bu sayısını Portekizli Cristiano Ronaldo geçebildi.

Hertha Berlin Kulübü yaptığı paylaşımda, “İran’daki mevcut duruma bakaraken dehşete düştük. Eski oyuncumuz Ali Daei’nin kadın hakları savunucusu olduğu için ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor” ifadelerini kullandı.