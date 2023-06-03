Efsane Gazeteci Kemal Kınacı hayatını kaybetti

Medya dünyasında bir çok gazetede yöneticilik yapan Kemal Kınacı hayatını kaybetti. Kınacı 90 yaşındaydı.

Efsane Gazeteci Kemal Kınacı hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, medya dünyasının duayenlerinden Günaydın, Milliyet ve Star gazetelerinin eski genel müdürlerinden Kemal Kınacı hayatını kaybetti. Kemal Kınacı’nın vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Üyemiz Kemal Kınacı’yı kaybettik. Uzun yıllar görev yapan Kemal Kınacı’nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.”

KEMAL KINACI KİMDİR

Şanlıurfa’da 1933 yılında doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Enstitüsü’nde mezun oldu. Mesleğe 1955 yılında İstanbul Ekspres’te başladı. Hürriyet, Milliyet, Günaydın, Star gazetelerinde genel müdür olarak görev yaptı. Evli, üç çocuğu, beş torunu vardı.

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