Efsane gazeteci Timuçin Mert hayatını kaybetti

Yeniçağ Gazetesinin eski yazı işleri müdürü Yusuf Timuçin Mert hayatını kaybetti. Mert’in cenazesi Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii'sinden öğlen vaktinde kaldırılıp Silivrikapı mezarlığına defnedilecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Efsane gazeteci Timuçin Mert hayatını kaybetti

Efsane gazeteci Yusuf Timuçin Mert hayatını kaybetti. Acı haberi Mert’in oğlu Ahmet Alper Mert sosyal medya hesabından duyurdu.

Yusuf Timuçin Mert, başarı dolu kariyeri boyunca; MHP Gençlik kolları il sekreteri, Çelik-iş Sendikası İstanbul İl Başkan Vekili, Kuvayı Milliye Derneği Genel Sekreteri, Yeni Düşünce, Orta Doğu, Yeniçağ, gazetelerinin yazı işleri müdürlüğü gibi görevleri yerine getirmişti.

Mert’in cenazesi Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii'sinden öğlen vaktinde kaldırılıp Silivrikapı mezarlığına defnedilecek.

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