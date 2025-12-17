Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan efsanevi Beyaz Show'un geri döneceği haberi, izleyicilerde büyük bir heyecan dalgası yarattı. Yayın tarihi ve hangi kanalda yer alacağı merakla beklenirken, program hakkında detaylar yoğun şekilde araştırılıyor.

Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yeni sezonuna ilişkin tüm bilinenler…

Yıllar süren aranın ardından yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Beyaz Show, televizyon gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Beyazıt Öztürk'ün sunacağı programın başlangıç tarihi ve yayınlanacağı kanal büyük ilgi görüyor. Peki, Yeni program ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? İşte yeni sezon detayları…

BEYAZ SHOW GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Uzun bir aradan sonra Beyazıt Öztürk'ün ikonik programı Beyaz Show, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YENİ PROGRAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen talk show, yeni bölümleriyle Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.

Yeni programı "Joker" adlı eğlence ve yarışma formatında bir yapım olacak; çekimler yakında başlayacak ve 2026'da ekranda olması bekleniyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

Beyazıt Öztürk, bilinen adıyla Beyaz, 12 Mart 1969'da Bolu'da doğmuş Türk sunucu, şovmen, komedyen, oyuncu ve radyo programcısıdır.

Babası polis memuru olduğu için çocukluğunu Anadolu'nun çeşitli illerinde geçiren Öztürk, Gemlik Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında radyo programcılığına ilgi duydu; "r" harfini telaffuz etmekte zorlanmasına rağmen esprili tarzıyla dikkat çekti ve profesyonel kariyerine radyo ile adım attı.

Televizyon dünyasında asıl ününü 1996'da Kanal D'de başlayan ve 22 yıl süren Beyaz Show ile kazandı. Program, Türkiye'de en uzun soluklu talk show'lardan biri olarak büyük beğeni topladı ve Öztürk'ü geniş kitlelere sevdiren ikonik yapım haline geldi.

Oyunculukta da başarılı olan Beyaz, "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filmindeki rolüyle Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Ayrıca "Nihavend Mucize", "O Şimdi Mahkum" gibi filmlerde rol aldı ve 1999'da "Beyaz Türküler" adlı bir albüm çıkardı.

2018'den beri O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Öztürk, stand-up gösterileri ve çeşitli programlarla kariyerini sürdürdü.

2025 itibarıyla uzun bir aranın ardından Kanal D'ye dönüyor.