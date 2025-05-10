Efsane geri dönüyor! Vizyon tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Efsane geri dönüyor! Vizyon tarihi belli oldu

Efsanevi yapımlarından biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin yeni filmi "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"un vizyon tarihi belli oldu.

Yüzüklerin Efendisi efsanesi, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin yeni filmi "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" için yeni vizyon tarihi belli oldu.

Daha önce 2026 yılı sonunda vizyona girmesi planlanan film için tarih güncellemesi yapıldı. Yapımcı şirket tarafından yapılan duyuruda, merakla beklenen filmin 17 Aralık 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacağı açıklandı.

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YÖNETMENLİĞİNİ BAKIN KİM YAPIYOR

Yeni filmin yönetmenliğini, Gollum karakterine hayat veren ve bu rolle hafızalara kazınan Andy Serkis üstleniyor. Ayrıca orijinal üçlemenin yaratıcıları Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens de yapımcı kadrosunda yer alarak projeye destek veriyor.

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NE ANLATIYOR

"The Hunt for Gollum", Yüzük Kardeşliği'nden önceki bir zaman diliminde geçiyor. Frodo’nun Shire’dan ayrılarak Rivendell’e doğru yola çıktığı dönemde, Gandalf Tek Yüzük’ün izini sürmekte ve bu sırada Gollum’un Sauron’a ulaşabileceğinden endişe etmektedir. Bu nedenle Gollum’u ondan önce bulması için Aragorn’u görevlendirir. Film, Aragorn’un bu tehlikeli görevini konu alıyor.

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