Efsane golcü hayatını kaybetti

Türk futbolcunun efsane golcüsü 'Tilki Vehbi' lakaplı Vehbi Günay 70 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane golcü hayatını kaybetti

Diyarbakırspor ve Gençlerbirliği formasıyla adından söz ettiren ve 'Tilki Vehbi' lakaplı golcü efsane futbolcu Vehbi Günay, 70 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

''BAŞIMIZ SAĞ OLSUN''
Acı haberi Gençlerbirliği "Başımız sağ olsun" notuyla paylaştı.

Başkent ekibi paylaşımında, "1982-1984 yılları arasında Gençlerbirliği forması giyen, “Tilki Vehbi” lakaplı 70 yaşındaki eski futbolcumuz Vehbi Günay’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

VEHBİ GÜNAY KİMDİR?
Görelespor'da başlayan kariyeri boyunca Kırklarelispor, Diyarbakırspor, Mersin İdmanyurdu, Zonguldakspor, Gençlerbirliği, Yeni Afyonspor ve Kayserispor formalarını gyidi.

Diyarbakırspor'un 3 büyükleri bir sezonda yenme başarısı gösteren ilk Anadolu kulübü olmasında başrolü oynayan futbolcu, 1978-79 sezonunda kulübünün ligi 5. bitirmesinde de pay sahibi oldu. O sezon 14 gol atarak gol krallığı yarışını 2. sırada tamamladı.

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