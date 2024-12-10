Efsane grup Guns N' Roses, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Efsane grup Guns N' Roses, Türkiye'ye geliyor

Rock müziğin en ünlü gruplarından efsane Guns N' Roses, konser vermek için Türkiye'ye geliyor. 1993 yılında da Türkiye konser veren Guns N' Roses, ikinci konserini 2025 verecek.

Rock müziği denilince ilk akla gelen gruplardan Guns N' Roses, İstanbul konserini tam kadro ile yapacak.

ORİJİNAL KADRO GELİYOR

Rock müzik efsaneleri arasında haklı bir yer edinen Guns N' Roses, yaptığı açıklamada 2025’te vereceği Avrupa ve Ortadoğu turnesini duyurdu. Grup turne kapsamında, tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2025'te BKM organizasyonu ile Türkiye'de olacaklarını açıkladı.

Grup üyeleri Axl Rose, Duff McKagan ve Slash’ten oluşuyor.

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Grubun 2025'te ikonik hitler ve unutulmaz canlı performansları ile Avrupa turnesine kapsamında İstanbul’da konser verecek olması rock severler tarafından heyecanla karşılandı.

Konserin biletleri ise www.gunsnroses.com adresi üzerinden 10 Aralık'ta ön satışa, 13 Aralık'ta ise genel satışa verilecek.

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