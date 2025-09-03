Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!

Adana Ticaret Odası’nda 32 yıl boyunca meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği ve başkanlık görevlerini sürdüren Kamışlı, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün vefat etti. Kamışlı’nın ölümü, kentte ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Fethi Kamışlı için Adana Asri Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kamışlı’nın eşi Mesrure, oğlu Erhan Kamışlı, gelini ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, torunları Fethi ve Kerem Kamışlı, gelininin kardeşi ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, oda başkanları, iş dünyasından çok sayıda isim ve vatandaşlar katıldı. Kamışlı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla defnedildi.

Kamışlı ailesinin taziyeleri Adana HiltonSA Otel’de kabul edeceği bildirildi.