Efsane isim CHP’ye geri dönüyor! Özgür Özel ile iki kez yemekte buluşmuşlar...

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara ilişkin yeni detaylar ise ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sonbaharda İnce ile iki kez kahvaltıda buluştuğu ve ikilinin bu konuyu konuştuğu öne sürüldü.

İKİ KEZ YEMEKTE BULUŞTULAR

Muhalefet kulislerinde en çok konuşulan konular arasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye geri dönüşü iddiaları oldu. Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberinde, Muharrem İnce, geçtiğimiz sonbahar aylarında CHP Genel Merkezi’nde iki kez Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmelerde İnce’nin CHP’ye geri dönme arzusunu dile getirdiği aktarılırken, kulislerde, bu temasların olumsuz bir atmosferde geçmediği ve tarafların diyaloğu sürdürdüğü belirtildi.

KARAR İLE İLGİLİ TARİH VERİLDİ

CHP’li kaynaklar, İnce’nin partiye dönüşüyle ilgili temasların devam ettiğini ve önümüzdeki hafta somut bir gelişmenin yaşanabileceğini öne sürdü. Kulislerde, ise Muharrem İnce’nin, Memleket Partisi’ni feshederek Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi örneğinde olduğu gibi parti kadrolarıyla birlikte CHP’ye katılabileceği ileri sürülüyor. Bu süreçte, iki taraf arasında uzlaşmanın sağlanmasının, hem CHP içindeki dengeleri hem de genel siyasi atmosferi etkileyeceği de vurgulanıyor.