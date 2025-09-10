Efsane isim hayatını kaybetti!

Harry Potter serisinin ikonik film prodüksiyon tasarımcısı Stuart Craig, 83 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz Film Tasarımcıları Derneği, Craig’in ölümünü sosyal medya üzerinden açıkladı. Ailesinin verdiği bilgiye göre, Craig 14 yıl süren Parkinson hastalığı sonrası evinde huzur içinde yaşamını yitirdi.

AİLEDEN DUYGUSAL VEDA

Craig’in ailesi yaptığı açıklamada, "Sevgiyle bağlı olduğumuz eşimiz ve babamız, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda nezaketiyle de tanınıyordu. Hayatına dokunduğu pek çok insanın hatırlanması bizi duygulandırıyor. O, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullandı.

HARRY POTTER VE UNUTULMAZ ESERLERİ

Craig, tüm Harry Potter filmlerinde set tasarımlarını gerçekleştirdi. Ayrıca The English Patient, Gandhi, The Mission, The Elephant Man ve Dangerous Liaisons gibi filmlerde de çalıştı. Üç kez Oscar kazanan Craig, dört Potter filmi de dahil olmak üzere toplam sekiz kez daha Oscar’a aday gösterildi.

Bafta Ödülleri’nde ise 16 adaylık ve üç ödül ile etkileyici bir kariyere imza attı.

MESLEKTAŞLARINDAN ÖVGÜ

Britanya Film Tasarımcıları Derneği, Craig’in öğrencisi ve dostu Neil Lamont’un bir mesajını paylaştı:

"Sevgili arkadaşım ve akıl hocam Stuart Craig, Parkinson hastalığıyla verdiği uzun mücadele sonrası aramızdan ayrıldı. Onun yeteneğini, güzel eskizlerini ve yaşamındaki nezaketini hiçbir zaman unutmayacağım."

Harry Potter serisinin yapımcısı David Heyman, Craig için, "Film dünyasında çalıştığım en büyük prodüksiyon tasarımcılarından biriydi. Aynı zamanda en nazik, cömert ve destekleyici insandı. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı" dedi.

Filmlerin yönetmeni David Yates ise, "Stuart, sevgili bir dost ve meslektaşımızdı. Endüstrimizde bir devdi. Her zaman yeni tasarım yeteneklerini destekledi ve biz onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.