Efsane isimden Solskjaer eleştirisi: "Türk futbolu için fazla nazik"

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Efsane isimden Solskjaer eleştirisi: "Türk futbolu için fazla nazik"

Ukrayna'nın efsane teknik adamlarından Vitaliy Kvartsyanyi, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı öncesi Solskjaer hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Ukrayna futbolunun simge isimlerinden biri olan Vitaliy Kvartsyanyi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam oynanacak Shakhtar Donetsk – Beşiktaş rövanş maçı öncesinde dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

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BLIK.ua'ya özel açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş’ın tur şansını oldukça düşük gördüğünü belirtti.

"ÖFKE EKSİK, KİMSE KAVGA ETMİYOR"

Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer’i eleştiren Kvartsyanyi şu sözlerle eleştirdi:

“Shakhtar, Beşiktaş’ı geçer. Solskjaer, Türk futbolu için fazla nazik bir teknik direktör. Ben ona ‘gülümseyen adam’ diyorum, çünkü sürekli gülümsüyor. Öfke eksik, kimse kavga etmiyor. Beşiktaş onun yönetiminde fazla sakin bir takım. Oyuncuların çoğu mücadele etmiyor, sadece hareket ediyormuş gibi yapıyorlar. Shakhtar onların karşısında, Brezilya Milli Takımı’nın en iyi dönemlerini hatırlattı.

"SHAKHTAR TURU RAHAT GEÇER"

Tek şansları Abraham’ın sahalara dönmesi ama o da düşük bir ihtimal. Bence Shakhtar turu çok rahat geçecek. Brezilyalı oyuncuları rakibi yıpratır."

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