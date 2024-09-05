Efsane kadın futbolcu Alex Morgan veda etti

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Efsane kadın futbolcu Alex Morgan veda etti

Kadın futbolunun efsane isimlerinden Alex Morgan 35 yaşında emeklilik kararı aldı.

Kadın futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Alex Morgan 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak San Diego Wave forması giyen, kariyerinde Lyon, Tottenham gibi kulüplerde oynayan Morgan toplam 383 maça çıkarak 181 gol 35 asistlik performansla oynadı.

Morgan bu sabah eşi Servando Carrasco ile ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Çift, ilk çocukları Charlie'yi Mayıs 2020'de kucaklarına almıştı.

Alex Morgan, 8 Eylül'de Snapdragon Stadyumu'nda San Diego Wave ile olağanüstü kariyerini sonlandıracak.

İşte Alex Morgan'ın kazandığı kupalar

2x Kadınlar Dünya Kupası
2012 Olimpiyat Altın Madalyası
5 SheBelieves Kupası
2013 NWSL Şampiyonluğu
1 Şampiyonlar Ligi
1 CONCACAF Şampiyonluğu
1 U20 Dünya Kupası

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