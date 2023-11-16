Efsane Kasım indirim reklamlarına efsane ceza

Yanıltan "kasım indirimleri” reklamlarına 2,7 milyon lira cezaElektronik ticarette geleneksel hale gelen “kasım indirimleri”ne ilişkin reklamlara, Reklam Kurulu'ndan ceza yağdı.16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Efsane Kasım indirim reklamlarına efsane ceza

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 176 adet dosyadan 153’üne ceza yağdı. Mevzuata aykırı bulunan reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16,7 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylelikle, yılın ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1838 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92,5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ALDATICI İNDİRİMLER REKLAM KURULU'NUN SIKI TAKİBİNDE

Kurulun 339 sayılı toplantısının ana gündem konusunu indirimli satış reklamları ile sağlık beyanı içeren reklamlar oluşturdu.

Özellikle Kasım ayında gerçekleştirilen ve “Efsane Kasım İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları, Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilmekte, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

“KASIM İNDİRİMLERİ” ADI ALTINDAKİ REKLAMLARA 2,7 MİLYON TL PARA CEZASI

Bu kapsamda, artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen “Kasım İndirimleri”ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere indirimli satış reklamları Reklam Kurulu tarafından inceleme altına alınmış olup bu ay Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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