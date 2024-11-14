Efsane Kırmızı Koltuk Yeniçağ TV’de başlıyor! Orhan Uğuroğlu’nun ilk konuğu DEVA lideri Ali Babacan…

Türkiye’nin ilk sosyal medya televizyonu olan Yeniçağ TV aynı anda YouTube, Twitter “X”, Facebook, İnstagram ve Linkedin olmak üzere 5 mecradan canlı yayınlanıyor.

Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star1 TV’de izleyici rekorları kıran “Kırmızı Koltuk” programı 55 yıllık duayen gazeteci ve televizyoncu Orhan Uğuroğlu’nun moderatörlüğünde bu akşam başlıyor.

Bu akşam 22.00’de Efsane Kırmızı Koltuk canlı yayınının konuğu Deva Genel Başkanı Ali Babacan.

Orhan Uğuroğlu sorulamayan en sert soruları soracak, Ali Babacan yanıtlayacak.

Yeniçağ TV’nin haftalık yayın içerikleri şöyle:

Moderatör: Orhan Uğuroğlu

Derin Siyaset her Salı saat: 12:00

Kırmızı Koltuk her Perşembe saat: 22:00

Moderatör: Yıldırım Kaya

Ders Zili her Çarşamba saat: 14:00

Moderatör: Selami Yiğit

Grupların Sesi her Çarşamba saat: 16:00

Tarih ve Güncel her Cuma saat: 12:00

Moderatör: Betül Akyar

Kurşun Kalem her Pazartesi saat: 12:00

Moderatör: Bahadır Tokmak

Siyasi ve Mizahi her Pazartesi saat: 12:00

Moderatör: Güven Kaya

Savunma Ve Teknoloji her Pazartesi saat: 15:00

Moderatör: Mustafa Özarslan

Sportif her Pazartesi saat: 16:00

Moderatör: Tuanna Ünal

Kahvaltı Haberleri her gün saat: 10:00

Uzman Sesler her Salı: 13:00

Moderatör: Emel Akbulut

Sıcacık Sanat her Salı saat: 15:00

Moderatör: Durak Karabulut

İlk Durak her Salı saat 16:00

Moderatör: Bülent Gürsoy

Olay Ufku her Çarşamba saat: 12:00

Moderatör: Ertuğrul Kılıç

Ekonomi Vicdanı her Perşembe saat: 14:00

Moderatör: Oğuz Uçar

Laf Aramızda her Perşembe saat: 16:00

Moderatör: Sami Gökçe

Fahrettin Fidan hadi Konuşalım her Cuma saat: 14:00

Cumartesi Sohbetleri her Cuma saat: 15:00

Moderatör: Erol Tosun

Dinamik Bakış her Cuma saat: 16:00