Nesine 2. Lig'de mücadele eden ve 71 yılı deviren Türkiye'nin köklü kulüplerimden Adanaspor, yarın deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

5 Ocak Gazetesi'nden Yücel Bayluk'un haberine göre, maddi sorunlar yaşayan Adanaspor, Fethiyespor maçına gidemeyecek.

Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, yolculuk için otobüs ayarladı ve Adanaspor kafilesi yola çıktı. Adanaspor futbolcuları ve görevlileri, yemek yemek için bir tesiste mola verdi.

Burada yenilen yemeğin 3 bin 500 liralık ücretinin ödenmesi için aranan başkan Ergin Göleli'nin telefonlara çıkmadığı belirtildi.

Ücreti ödenmediği için Adanaspor, lokantada rehin kaldı. Konu, bu maça gelemeyen Teknik direktör Yüksel Yeşilova’ya iletildi. Yeşilova lokantanın ücretini para transferiyle gönderdi ve takım rehin kalmaktan kurtuldu.

Habere göre, Adanaspor kafilesi hala söz konusu tesiste bekliyor. Ergin Göleli'nin kafile başkanı olarak görevlendirdiği Mehmet Kaan da para sorunu çözemedi.

Yardımcı antrenör Mesut Cömert'in de akşam yemeği, otel ve dönüş için gerekli ayarlamalar yapılmadığı için 20 gencin sorumluluğunu almak istemediği belirtiliyor.