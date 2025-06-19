Efsane kulüpte çöküş sürüyor! Bina da gitti

Kaynak: DHA
Efsane kulüpte çöküş sürüyor! Bina da gitti

Ekonomik olarak zor günlerden geçen Karşıyaka'da korkulan oldu. İzmir ekibinin, kulüp binası belediye tarafından boşaltıldı.

Kongresinde aday çıkmayınca haftalardır yönetimsiz kalan İzmir'in en eski temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü, kulüp binası olarak kullandığı Mavişehir'deki binadan oldu. Yeşil-kırmızılılara 2024 yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından tahsis edilen ve geçen yıl yönetimin katkılarıyla düzenlenip kulübün idari merkezi olarak kullanılmaya başlanan bina boşaltılıyor. Karşıyaka Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesinde yeşil-kırmızılılara binanın boşaltılmasıyla ilgili tebligat gönderdiği öğrenilirken, bugün belediye ekiplerince tahliyeye başlandı. Belediyenin Sayıştay raporu nedeniyle böyle bir karar aldığı, binanın kiraya verileceği öğrenildi.

Uzun yıllar boyunca kullandığı Yalı Tesisleri'ndeki kulüp binası 2015 yılında stat projesi kapsamında yıkılınca yine Mavişehir'deki TOKİ binasına taşınan Karşıyaka ardından bu alanı kulüp müzesi yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne alınan kulüp merkezi geçen yıl ise Mavişehir'deki yeni alana taşındı. Karşıyaka Belediyesi'nin yeşil-kırmızılıların kulüp idari merkezini yine kendi bünyesinde olan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na taşımasını önerdiği öğrenildi. Karşıyaka'da yeni kulüp binası konusunda kararı 26 Haziran'daki kongrede seçilecek yönetim verecek. Karşıyaka'da daha önce kulübe gelir getirmesi için belediyeyle yapılan anlaşmayla açılan KSK Fan Zone da kapatılmıştı.

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