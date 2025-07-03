Efsane kulüpte yaşananlar şoke ediyor: İmza atmadan bıraktı

Altay Spor Kulübü'nde 28 Mayıs'ta başkan seçilen Yüksel Gürüz, seçimden günler önce genç teknik direktör Tuna Üzümcü ile ön protokol imzaladıklarını duyurmuştu.

Başkan Yüksel Gürüz; siyah-beyazlı ekipte, futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan Tuna Üzümcü ile 3’üncü Lig'de başarılı olacaklarının altını çizmişti. Gürüz yönetimi, göreve geldikten sonra Üzümcü ile resmi sözleşme imzalamamış ve mevcut takımdaki oyuncuları tutmak için çalışmalara başlamıştı. Siyah-beyazlı ekipte, genç oyuncuların büyük bir bölümü takımdan ayrıldı.

TUNA ÜZÜMCÜ AYRILIĞI DUYURDU

Altay Başkanı Yüksel Gürüz ile prensip anlaşması yapan Tuna Üzümcü, yaşanan gelişmeler sonrası resmi imzayı atmadan görevden ayrıldığını açıkladı. Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük Altay camiasına... Kongre sürecinden itibaren Altay'ın tekrar başarılı olması ve kadronun korunması için bir şansı daha olduğuna inanmak istedim .. İçinde bulunduğumuz süreçten en az zarar görecek şekilde Altay'ı planlamak kadroyu elde tutmak ve güzel bir sezon öncesi kamp ve iyi bir lig başlangıcı için bir aydan daha fazla süre uğraşmama rağmen Başkan ve yönetimle maalesef en ufak bir yol alamadık Kulübüme zaman kaybettirmemek ve zarar vermemek için görevi bırakıyorum” ifadelerini kullandı