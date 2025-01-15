Efsane markanın akıllı telefonları tarih oldu! Herkesin ilk telefonuydu. Bir devrin sonu

Nokia markası, bir dönemin ikonik akıllı telefon üreticisi olarak teknoloji dünyasında yerini alırken, HMD Global, akıllı telefon üretimini sonlandırarak Nokia’yı aktif portföyünden çıkardığını duyurdu.

Bir zamanların telefon devi Nokia, akıllı telefon dünyasında artık yer almayacak. HMD Global, 2017 yılında Nokia markalı telefonların üretim hakkını devraldıktan sonra, giriş seviyesi Android telefonlarla markayı yaşatmaya çalıştı.

Ancak, son dönemde yapılan açıklama ile HMD Global, Nokia markalı akıllı telefon üretimini sonlandırma kararı aldı. Bugünden itibaren, Nokia markalı akıllı telefonlar tüm satış kanallarından kaldırıldı ve HMD Global’in web sitesinde, bu telefonlar artık geçmiş ürünler kategorisine taşındı.

TUŞLU TELEFON ÜRETECEK

Nokia, akıllı telefon sektörüne adım attığı 2000'li yıllarda dünya çapında büyük bir başarı yakalamıştı. Ancak, akıllı telefon teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte şirket, rakiplerinin gerisinde kalmış ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınmıştı. Microsoft’un telefon girişimi de istediği başarıyı elde edemeyince Nokia, 2017'de HMD Global’e devredildi.

HMD Global, Nokia markasıyla 2017 yılından itibaren, daha çok giriş seviyesindeki kullanıcıları hedefleyen Android telefonlar üretmeye başlamıştı. Ancak, son dönemde akıllı telefon pazarındaki rekabetin daha da sertleşmesi, Nokia'nın eski günlerini geri getiremeyeceği bir durumu doğurdu.

TUŞLU TELEFON SATIŞI SÜRECEK

HMD Global’in aldığı bu karar, özellikle nostaljik teknoloji tutkunları için bir dönemin sona erdiğini simgeliyor. Ancak, Nokia markalı tuşlu telefonlar hala birçok pazarda popülerliğini koruyor ve bu segmentteki ürünler satışa sunulmaya devam ediyor. Akıllı telefon dünyasında ise, Nokia'nın gelecekte yeniden bir oyuncu olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.