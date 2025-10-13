Efsane müzik kanalı MTV, 44 yılın ardından ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Paramount Global, 31 Aralık 2025 itibarıyla beş MTV kanalının yayın hayatına son verileceğini açıkladı. Böylece, bir dönemin sembolü haline gelen geleneksel müzik televizyonu resmen tarihe karışacak.

Paramount Global'in açıklamasına göre, MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ve MTV Live kanalları kapatılacak. Süreç ilk olarak İngiltere ve İrlanda'da başlayacak, ardından Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya'ya yayılacak.

Kararın, şirketin bu yıl Skydance Media ile birleşmesinin ardından uygulamaya koyduğu maliyet düşürme stratejisinin bir parçası olduğu bildirildi. Ancak bu adım, yalnızca ekonomik nedenlerle değil; izleyicilerin müziği artık büyük oranda dijital platformlar üzerinden deneyimlemesinin bir sonucu olarak da değerlendiriliyor.

MTV MARKASI TAMAMEN ORTADAN KALKMAYACAK

Paramount Global, MTV markasının tamamen ortadan kalkmayacağını, dijital platformlarda ve VMAs ile EMAs gibi ödül organizasyonları aracılığıyla varlığını sürdüreceğini belirtti. Yine de, 31 Aralık 2025 itibarıyla MTV'nin klasik yayın dönemi resmen sona erecek.