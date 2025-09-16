Efsane Orduspor’un hatırasına Altınordu İlçe Belediyesi sahip çıktı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

1991 model Mercedes Benz otobüsü, Orduspor’un geçmişini yaşatacak müzeye dönüşüyor.

Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, efsane Orduspor’un simgesi haline gelen ve yıllarca kullanılan 967 plakalı 1991 model Mercedes Benz O303 marka otobüsün, şehrin hafızasında yer edinmeye devam edeceğini duyurdu.

YEDİEMİN PARKINDAN KURTARILIYOR

Uzun yıllar boyunca Orduspor tarafından kullanılan, ardından borçları karşılığında Eskipazar Yedi Emin Otoparkı’na terk edilen emektar otobüs, Altınordu İlçe Belediyesi tarafından yeniden kazandırıldı. Başkan Ulaş Tepe, bu önemli projeyle Altınordu’nun geçmişini ve Orduspor’un efsanevi tarihini geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirtti.

YÜRÜYEN TARİH

“Bu sadece bir otobüs değil, bir tarih!” diyen Başkan Tepe, Orduspor’un tarihindeki başarıların ve hatıraların sergileneceği bir müze formatında şehre kazandırılacak olan bu proje ile şehrin geçmişine sahip çıkıldığını vurguladı. Otobüs, 19 Eylül Stadı'nın girişine yerleştirilecek ve şehrin simgelerinden biri olarak hem nostalji hem de kültürel miras olarak halkın ziyaretine açılacak.

“Bu projeyle sadece bir taşıma aracını değil, şehrimizin geçmişine ait bir anıyı yaşatıyoruz. Orduspor’un başarılarını ve şehrimizin mirasını herkese gösterecek bir müze olarak hizmet verecek,” diyen Başkan Tepe, Altınordu’nun geçmişine sahip çıkmanın yanı sıra, geleceğe doğru atılan adımların da bir göstergesi olduğunu söyledi