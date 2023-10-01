Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım

Hollywood kariyerinde yükseldikten sonra ülkemizde de ilgiyle izlenen Hanedan dizisinde yıllarca baş rol oynayan ve sayısız ödülü kucaklayan Joan Collins için 90 yaşında bir genç kız desek çok da yanılmış olmayız.

Joan Collins Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak biliniyordu... Efsane oyuncu 90 yaşında olmasına rağmen saçtığı enerji ile hâlâ herkesi kendine hayran bırakıyor

Tam 5 kez evlenen 3 de çocuğu olan Joan Collins hâlâ çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Bir yandan da ilerleyen yaşına rağmen kaybetmediği gençlik enerjisi ve 58 yaşındaki kocası Percy Gibson’la yaşadığı büyük aşkla manşetlere taşınıyor.

İngiliz yıldız kraliyet nişanı sahibi ve başta Charles olmak üzere kraliyet ailesiyle de sıkı bağları var... Joan Collins ve eşi Percy Gibson Elizabeth'in platin jübilesine katılan seçkin konuklar arasındaydı

Aralarında çok satan erotik kitapların da bulunduğu 19 kitap yazan Joan Collins köşe yazarlığı bile yaptı. Ancak yıldız oyuncu her zaman özel hayatıyla öne çıktı. Joan Collins’in hayatına giren erkekler arasında Warren Beatty, Ryan O'Neal, Marlon Brando ve Harry Belafonte gibi büyük yıldızlar var.

Joan Collins kendisinden 32 yaş küçük kocasından neşeyle bahsediyor: "Beşinci kez şanslıyım. Hatta birçok yanlış erkek seçiminden sonra turnayı gözünden vurdum. Bunu yıllardır hissediyorum. O harika, nazik, gerçekten iyi bir adam. O benim suç ortağım ve en iyi arkadaşım. Ayrıca son derece yakışıklı ve her geçen gün daha da iyi oluyor."

Joan Collins Percy Gibson'dan önceki evlilikleri ve ilişkileri için "Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım" yorumunu yapmıştı