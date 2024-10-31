Efsane oyuncu isyan etti: Arsenal nasıl Osimhen’i transfer edemiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Efsane oyuncu isyan etti: Arsenal nasıl Osimhen’i transfer edemiyor

Efsane Fransız oyuncu Evra Galatasaray'ın Osimhen transferi üzerinden isyan etti. Evra, "Galatasaray, Osimhen'i transfer ediyor. Arsenal nasıl transfer edemiyor?" dedi.

Galatasaray’ın Osimhen’i transfer etmesi Avrupa’da gündem olmaya devam ediyor. Nijeryalı golcünün Napoli’den transferi büyük şaşkınlığa neden oldu. Hatta bazı kulüplerin transfer politikasındaki hatalara Osimhen transferi üzerinden tepki gösterildi.

Manchester United forması ile oynadığı futbolla efsane olan Evra, sosyal medyada katıldığı yayında Arsenal’e sert tepki gösterdi. Evra, Arsenal’deki golcü eksikliğine dikkat çekerek, "Bana söyleyin Galatasaray, Osimhen'i transfer ediyor. Arsenal nasıl transfer edemiyor? Ivan Toney'i alabiliyorsun ama almıyorsun ve Suudi Arabistan'a gidiyor. Arsenal'ın bitirici golcüsü yok. Bukayo Saka kanat olarak çok iyi ama o 9 numara değil. Arsenal'da sadece Bukayo Saka skor üretiyor” şeklinde konuştu.

Eski Fransız futbolcu, Manchester United’da birlikte oynadığı golcüleri örnek göstererek “Manchester United'da oynarken bizde Tevez, Ronaldo, Rooney ve Berbatov oynuyordu. 4 golcümüz vardı. Arsenal'ın 1 tane bile yok." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 4 gol atarken, 4 asist yaptı. 25 yaşındaki golcü, Fenerbahçe derbisinde asist yaparken, Beşiktaş derbisinde ağları havalandırdı.

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