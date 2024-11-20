Efsane pilot emekli oldu. Uçağı Hudson nehrine indirmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Efsane pilot emekli oldu. Uçağı Hudson nehrine indirmişti

İki motorunun durmasının ardından piste yetişemeyeceğine karar verip, New York'ta Hudson nehrine indiren pilot ekipinden Jeffrey Skiles emekli oldu. Uçakta 150 yolcu bulunuyordu.

Amerikan havayollarına ait Airbus A320 uçağı 15 Ocak 2009'da New York'un LaGuardia Havalimanı'ndan Kuzey Karolina'daki Charlotte Douglas Havalimanı'na kalkış yaptı. Ancak kalkıştan iki dakika sonra uçağın Kanada Kaz sürüsüne çarpması sonucu iki motoru birden durdu. Uçak, 859 metre yükseklikteydi. Kalkış yapılan piste dönemeyeceklerine karar veren Pilotlar Chesley Sullenberger ile Jeffrey Skiles'in başka çareleri kalmamıştı.

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"Hudson mucizesi" gerçekleşmişti. Uçak Hudson nehrine indirildiğinde 155 yolcu büyük bir süratle tahliye edildi.

US Airways'e ait Airbus A320 tipi yolcu uçağını Hudson Nehri'ne indirerek faciayı engelleyen o dönemki yardımcı pilot Jeffrey Skiles emekli oldu.

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American Airlines'ta görev yapan Skiles son uçuşunu Londra Heathrow Havalimanı'ndan Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na arasında gerçekleştirdi. Facia önleyen pilot Dreamliner uçuşu ile gökyüzü kariyerine nokta koydu.

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Mucize pilot son uçuşunda eşinin de yer alması için şirkette talepte bulundu. Ancak "bilet alırsan" yanıtı geldi. Skiles'in eşinin bilet alarak emeklilik uçuşuna dahil olduğu açıklandı.

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