Efsane Renault 4 elektrikli Crossover olarak geri döndü: İşte fiyatı ve donanım paketleri

tr.motor1.com'da Massimo Grassi tarafından kaleme alınan ve Eren Efe Kandemir tarafından uyarlanan habere göre, Fransa'da siparişe açılan modelin başlangıç fiyatı 29.990 € olarak belirlenirken, 120 bg ve 150 bg'lik iki farklı motor seçeneği ve zengin donanım paketleri sunuluyor.

YENİ RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC: TASARIM VE FİYAT AVANTAJI

Renault'nun otomotiv tarihindeki önemli modellerinden biri olan Renault 4, modern bir yorumla elektrikli bir geleceğe adım atıyor. Renault 4 E-Tech Electric ismiyle tanıtılan bu yeni crossover, 4.14 metre uzunluğa ve karakteristik kutumsu bir tasarıma sahip. Model, ana vatanı Fransa'da 29.990 €'dan başlayan fiyatlarla meraklılarıyla buluşuyor. Ailenin en donanımlı ve dolayısıyla en pahalı üyesi ise 37.490 € etiket taşıyor. Bu fiyatlandırma, Renault 4 E-Tech Electric'i Opel Mokka (36.900 €), Ford Puma Gen-e (33.990 €) ve MINI Aceman (33.550 €) gibi yakın rakiplerine kıyasla daha rekabetçi bir konuma yerleştiriyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE DONANIM PAKETLERİ

Renault, yeni elektrikli modelini 120 bg ve 150 bg olmak üzere iki farklı güç çıkışıyla sunuyor. Bu motor seçenekleri, "evolution", "techno" ve "iconic" adı verilen üç farklı donanım seviyesiyle kombine edilebiliyor.

Evolution Donanımı:

120 beygir gücündeki giriş seviyesi versiyon, sadece evolution donanım paketiyle ve 29.990 € fiyatla geliyor. Bu pakette 18 inç çelik jantlar, 7 inç dijital gösterge paneli, 5 yıllık OTA (kablosuz ağ üzerinden güncelleme) desteğine sahip 10 inçlik multimedya ekranı, park sensörleri ve geri görüş kamerası standart. Ayrıca otomatik klima kontrolü, anahtarsız çalıştırma, çeşitli sürücü destek sistemleri, enerji verimliliği sağlayan ısı pompası, Mod 3 şarj kablosu, 11 kW AC ve 80 kW DC şarj desteği de bu versiyonda bulunuyor. Aynı evolution donanım paketine sahip 150 beygirlik versiyonun fiyatı ise 33.490 € olarak açıklanıyor.

Techno Donanımı:

Sadece 150 beygir gücündeki motorla sunulan techno donanım seviyesinin fiyatı 35.490 €. Bu versiyonda evolution donanımına ek olarak 18 inç alaşım jantlar, tavan rayları, 10.2 inç boyutunda daha büyük bir dijital gösterge paneli, entegre ChatGPT özelliğine sahip gelişmiş bir multimedya sistemi, adaptif hız sabitleyici ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca DC hızlı şarj desteği bu pakette 100 kW'a yükseliyor (AC şarj 11 kW).

Iconic Donanımı:

Serinin zirvesinde yer alan ve yine 150 beygir gücündeki motorla gelen Renault 4 iconic, 37.490 € fiyat etiketine sahip. Bu en üst pakette, techno donanımına ilaveten özel tasarımlı 18 inç alaşım jantlar, otomatik park sistemi, iç mekanı zenginleştiren ambiyans aydınlatması, geri dönüştürülmüş kumaştan üretilmiş koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve sürüş verimliliğini artıran 4 kademeli rejeneratif frenleme sistemi gibi premium özellikler bulunuyor.

YENİ BİR VERSİYON YOLDA

Renault, bu yılın ilerleyen dönemlerinde, yalnızca 150 beygir gücündeki versiyonla sunulacak üstü açılır kumaş tavanlı bir Renault 4 E-Tech Electric modelini daha ürün gamına eklemeyi planlıyor.