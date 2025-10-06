Efsane rock grubu Oasis gitaristi Paul Arthurs prostat kanserine yakalandı: Turneden ayrılıyor!

"Go Let It Out" ve "Don't Go Away" gibi hit şarkılarıyla tanınan efsanevi Oasis grubunun gitaristi Paul Arthurs, prostat kanseri tanısı sebebiyle dünya turnesinden ayrıldığını duyurdu.

2009 yılında yollarını ayırma kararı alan rock grubu Oasis, yıllar süren ayrılığın ardından nihayet yeniden bir araya geldi. Noel ve Liam Gallagher kardeşler, 16 yıllık çekişme ve anlaşmazlıkların sonrasında Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker ile birlikte büyük bir turneye çıktı.

Konserleri müzikseverler tarafından büyük ilgi gören Oasis grubunun gitaristi Paul "Bonehead" Arthurs, sağlık durumu nedeniyle turneye bir süre ara vermek zorunda olduğunu açıkladı.

Tedavi Nedeniyle Konserlere Ara

2025 yılının başlarında kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklayan Paul Arthurs, mevcut sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tedavinin bir sonraki aşamasına geçilmesi sebebiyle turneye ara verme zorunluluğu doğduğunu ifade etti.

60 yaşındaki deneyimli müzisyen, kaçıracağı konserlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yüzden Seul, Tokyo, Melbourne ve Sidney'deki konserleri kaçıracağım."

Konserleri kaçıracağı için duyduğu üzüntüyü belirten Arthurs, hayranlarına umut vererek şunları ekledi: "Kendimi iyi hissediyorum ve Güney Amerika’daki konserlerde sahneye dönmeyi planlıyorum. Kasım ayında sahnede görüşmek üzere."

Grubun Desteği

Paul Arthurs'un bu duygusal mesajı, Oasis grubunun resmi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşıldı: "Tedavinde en iyisini diliyoruz. Güney Amerika’da sahnede görüşmek üzere."

Ünlü rock grubu, 1991 yılında Britanya'nın Manchester kentinde kuruldu. Oasis, 1994'ten 1997'ye kadar Birleşik Krallık'ın en büyük müzik grubu unvanını taşıdı ve ilk üç albümleri Definitely Maybe, (What's The Story) Morning Glory ve Be Here Now ile satış rekorları kırdı.

Oasis başlangıçta Liam'ın The Rain ismiyle sahne alan grubuydu. Ancak onları canlı izlemesinden sonra Noel de gruba dahil oldu.