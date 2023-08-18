Efsane sanatçı Gülden Karaböçek çorbacıda sahne aldı. Mekan sahibi itiraz etti ‘Çorbacı değil konsept mekan’

Karaböcek’in sahne aldığı mekanın sahibi ise TELE1’e konuşarak durumu açıkladı. Mekan sahibi, çorbacı olmadıklarını, konsept bir mekan olduklarını ve plağı olan sanatçılara ahde vefa programı yaptıklarını söyledi.

Nostaljik bir ortam

TELE1’den Fırat Yeşilçınar’ın ulaştığı mekan sahibi, Gülden Karaböcek’in kendilerine plak imzası için geldiğini ve iki üç şarkı playback söylediğini belirtti. Mekan sahibi, “Burası nostaljik bir ortam. 400 kişilik salonumuz var, konsept bir mekan. Ahde vefa programı yapıyoruz kaset ve plak imzası için. Ferdi Tayfur ve Yıldız Tilbe’nin menajerleriyle görüştük. Plağı olan herkesle görüşeceğiz” dedi.

Çorbacı muhabbetine tepki

Mekan sahibi, çorba satan bir mekanda sahne aldığı iddia edilen Gülden Karaböcek’e yönelik haberlere de tepki gösterdi. Mekan sahibi, “Zaten bu çorbacı muhabbetiyle ilgili avukatlarımızla görüşeceğim. Çorbacı derken, aşağılar gibi… Biraz düşünmeleri gerek. Onu yazanların gelip burayı görmesi gerekiyor” diye konuştu.