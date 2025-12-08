Pop müziğin efsane ismi Cher’in, üç yıldır aşk yaşadığı Alexander “AE” Edwards ile nikâh masasına oturmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Çiftin 40 yaş farkına rağmen bu kararı tamamen kendi istekleriyle aldığı ve Cher’in 80. yaşını evlilikle taçlandırmak istediği belirtiliyor. Ancak sanatçının sözcüsü bu iddiaları şu an için yalanladı.

Page Six’in haberine göre, yaş farkı kamuoyunda çok konuşulsa da yakın bir kaynak, çiftin bu farkı hiç umursamadığını ve ciddi bir bağ kurmaya hazır olduklarını söyledi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Cher daha önce yaş farkı eleştirilerine, “Onlar benim hayatımı yaşamıyor. Aramızda neler oluyor, kimse bilmiyor, biz sadece birlikte çok eğleniyoruz” diyerek sert çıkmıştı.

CHER KİMDİR?

Cher, 20 Mayıs 1946’da ABD’de doğan, gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan efsanevi bir şarkıcı, oyuncu ve eğlence dünyasının ikonik figürüdür.

60 yılı aşkın kariyeri boyunca “popun kraliçesi”, “yeniden doğuşun kraliçesi” gibi unvanlarla anılmış, müzik ve moda dünyasında sürekli kendini yeniden icat etmesiyle tanınmıştır.

1960’larda Sonny Bono ile kurduğu Sonny & Cher ikilisiyle “I Got You Babe” gibi dev hitlerle ünlenmiş, 1970’lerde solo kariyerine yönelerek “Gypsys, Tramps & Thieves”, “Half-Breed” ve “Dark Lady” gibi şarkılarla üst üste bir numara olmuştur.

1980’lerde “If I Could Turn Back Time” ve özellikle 1998’de çıkan “Believe” şarkısıyla dans müziğine öncülük etmiş, Auto-Tune efektini popülerleştirerek müzik tarihine geçmiştir. “Believe” ona 42 yıl sonra ilk Grammy’sini kazandırmış ve 50’li yaşlarında hâlâ listeleri altüst edebileceğini kanıtlamıştır.

Müzik kadar sinemada da çok başarılıdır. 1987’de “Moonstruck” filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanmış, böylece hem Grammy, hem Emmy, hem de Oscar sahibi nadir sanatçılardan biri olmuştur.

Sahnede gösterişli kostümleri, devasa perukları, açık sözlülüğü, esprili ve dobra kişiliğiyle tanınır.

Yaş farkı büyük ilişkileri, estetik operasyonları açıkça konuşması, LGBTİ+ topluluğuna verdiği güçlü destek ve 70’li yaşlarının ortasında hâlâ turne yapabilmesiyle “yaşlanmayı reddeden kadın” imajını pekiştirmiştir.