Pop müziğin efsane ismi Cher’in, üç yıldır aşk yaşadığı Alexander “AE” Edwards ile nikâh masasına oturmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 1

Çiftin 40 yaş farkına rağmen bu kararı tamamen kendi istekleriyle aldığı ve Cher’in 80. yaşını evlilikle taçlandırmak istediği belirtiliyor. Ancak sanatçının sözcüsü bu iddiaları şu an için yalanladı.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 2

Page Six’in haberine göre, yaş farkı kamuoyunda çok konuşulsa da yakın bir kaynak, çiftin bu farkı hiç umursamadığını ve ciddi bir bağ kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 3

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Cher daha önce yaş farkı eleştirilerine, “Onlar benim hayatımı yaşamıyor. Aramızda neler oluyor, kimse bilmiyor, biz sadece birlikte çok eğleniyoruz” diyerek sert çıkmıştı.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 4

CHER KİMDİR?

Cher, 20 Mayıs 1946’da ABD’de doğan, gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan efsanevi bir şarkıcı, oyuncu ve eğlence dünyasının ikonik figürüdür.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 5

60 yılı aşkın kariyeri boyunca “popun kraliçesi”, “yeniden doğuşun kraliçesi” gibi unvanlarla anılmış, müzik ve moda dünyasında sürekli kendini yeniden icat etmesiyle tanınmıştır.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 6

1960’larda Sonny Bono ile kurduğu Sonny & Cher ikilisiyle “I Got You Babe” gibi dev hitlerle ünlenmiş, 1970’lerde solo kariyerine yönelerek “Gypsys, Tramps & Thieves”, “Half-Breed” ve “Dark Lady” gibi şarkılarla üst üste bir numara olmuştur.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 7

1980’lerde “If I Could Turn Back Time” ve özellikle 1998’de çıkan “Believe” şarkısıyla dans müziğine öncülük etmiş, Auto-Tune efektini popülerleştirerek müzik tarihine geçmiştir. “Believe” ona 42 yıl sonra ilk Grammy’sini kazandırmış ve 50’li yaşlarında hâlâ listeleri altüst edebileceğini kanıtlamıştır.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 8

Müzik kadar sinemada da çok başarılıdır. 1987’de “Moonstruck” filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanmış, böylece hem Grammy, hem Emmy, hem de Oscar sahibi nadir sanatçılardan biri olmuştur.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 9

Sahnede gösterişli kostümleri, devasa perukları, açık sözlülüğü, esprili ve dobra kişiliğiyle tanınır.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 10

Yaş farkı büyük ilişkileri, estetik operasyonları açıkça konuşması, LGBTİ+ topluluğuna verdiği güçlü destek ve 70’li yaşlarının ortasında hâlâ turne yapabilmesiyle “yaşlanmayı reddeden kadın” imajını pekiştirmiştir.

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 11

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 12

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 13

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 14

Efsane şarkıcı Cher 80’inde gelin oluyor: 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! - Resim : 15

Cher eski aşkı Val Kilmer hakkında ilk kez konuştuCher eski aşkı Val Kilmer hakkında ilk kez konuştuMagazin
Pop müzik ikonu Cher'in kadınlara verdiği tavsiye ezber bozdu. Onlara 40 yaş küçük sevgilisini anlattıPop müzik ikonu Cher'in kadınlara verdiği tavsiye ezber bozdu. Onlara 40 yaş küçük sevgilisini anlattıMagazin
76 yaşındaki Cher'den 40 yaş küçük sevgilisi hakkında açıklama: Aşk matematikten anlamaz!76 yaşındaki Cher'den 40 yaş küçük sevgilisi hakkında açıklama: Aşk matematikten anlamaz!Magazin