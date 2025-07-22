Efsane şarkıcı hayatını kaybetti!

Rock müziğin efsanevi gruplarından Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 76 yaşında yaşamını yitirdi. Heavy metalin önemli isimlerinden 'Ozzy' lakaplı sanatçı geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilen son konseriyle sahnelere veda etmişti.

'OZZY' HAYATINI KAYBETTİ

Osbourne ailesi tarafından yapılan açıklamada, rock müzik efsanesinin hayatını kaybettiği açıklandı. Vefat sebebiyle üzüntü içerisinde oldukları ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah vefat ettiğini, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi."

5 TEMMUZ TARİHİNDE SON KEZ SAHNEYE ÇIKMIŞTI

76 yaşında yaşamını yitiren Osbourne, 5 Temmuz 2025 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde Black Sabbath grubuyla veda konseri düzenlemişti. Villa Park'ta oturduğu tahttan şarkılarını söyleyen efsanevi vokalist, şu ifadelerle hayranlarına veda etmişti,

"Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz - kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim."

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

1948 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen Osbourne, Black Sabbath ile heavy metalin öncülüğünü yaptıktan sonra kendi başına büyük bir başarı elde etti. Hem grupla hem de solo yıldız olarak Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train ve Changes gibi hit şarkılarıyla tanınıyordu.

Kaotik yaşamıyla tanınan Osbourne, bir konser esansında sahnedeyken bir yarasanın kafasını ısırıp koparmıştı.