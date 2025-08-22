Efsane şehrimize otomotiv fabrikası kuruluyor. Yılda 9 bin araç üretilecek

Bursa’nın otomotiv üssü kimliğine yeni bir soluk! Nilüfer’de kurulacak elektrikli araç fabrikası, yılda 9 bin araç üretecek, 150 kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye’nin otomotiv başkenti Bursa, yeni bir üretim tesisiyle gücüne güç katıyor. Nilüfer ilçesi Işıktepe OSB’de, Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulacak elektrikli araç fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapıldı. Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla hayata geçecek tesis, 12 bin 864 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek.

Fabrika, kiracı statüsünde mevcut bir alanda üretim yapacak ve yeni inşaat gerektirmeyecek. Yılda 9 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak tesiste, 4 bin 500 golf arabası, 2 bin 500 elektrikli otomobil ve 2 bin elektrikli kamyonet üretilecek. Üç vardiya çalışacak fabrikada 150 kişi istihdam edilecek, bölge ekonomisine katkı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ÇED sürecinin başladığını duyurdu ve projenin çevresel etkilerinin değerlendirileceğini belirtti. Pilotcar’ın bu girişimi, Bursa’nın otomotiv sektöründeki lider konumunu pekiştirecek. Elektrikli araç üretimine odaklanan fabrika, sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine destek olacak.

Tesisin, yerli teknoloji ve inovasyonla otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açması bekleniyor. Bursa, bu yatırımla hem istihdam hem de çevre dostu üretimde öncü olmayı sürdürecek. Sektör temsilcileri, fabrikanın Bursa’nın küresel otomotiv pazarındaki rekabet gücünü artıracağını vurguluyor.

Üretilecek elektrikli araçların, özellikle golf arabaları ve kamyonetlerin, ihracat potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Projenin, bölgedeki yan sanayi ve tedarik zincirine de olumlu etkileri olacağı öngörülüyor.