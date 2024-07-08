Efsane siyasi parti yeniden kuruldu. Bir dönem iktidardaydı

Türk siyasetine bir dönem damgasını vuran Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) yeniden kuruldu. Yargıtay’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre parti 28 Haziran’da kuruldu. Partinin genel merkezinin Ankara Karanfil Sokak’ta yer alıyor. Öte yandan partinin kurucular kurulunda kimlerin yer aldığı henüz açıklanmadı.

BİR DÖNEM İKTİDARDAYDI

SHP, 1985 yılında Halkçı Parti ve SODEP’in birleşimi ile kuruldu. Partinin kurucu Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, görevini 1 Haziran 1986’da Erdal İnönü’ye bıraktı. CHP’nin yerine kurulan SHP, 1991 yılında DYP ile birlikte koalisyon hükümeti kurdu. Hükümette Başbakan Süleyman Demirel olurken Başbakan Yardımcısı ise Erdal İnönü oldu.

Demirel, 1993 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Demirel’in yerine DYP’nin Genel Başkanı olan Tansu Çiller, SHP ile koalisyona devam etti.

SHP’nin 1993 yılında yapılan kurultayında Genel Başkanlığa Murat Karayalçın gelirken, 18 Şubat 1995'te toplanan SHP-CHP ortak kurultayında partinin feshine ve CHP'ye katılmasına karar verildi.