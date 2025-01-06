Efsane sporcu 90 yaşında hayatını kaybetti

Galler’in kuzeyindeki Abergwyngregyn köyünde 1933 yılında dünyaya gelen Meirion Roberts, rugby kariyerine 1953 yılında Welsh Secondary Schools takımında başladı. Londra’da London Welsh formasıyla üst düzey rugbyye adım atan Roberts, 1958 yılında Cardiff takımına katıldı ve burada sekiz sezon boyunca forma giydi. Arms Park'ta çıktığı 225 maçta 58 deneme yaptı ve 1964-65 sezonunda takım kaptanlığı görevini üstlendi.

MİLLİ TAKIM VE BARBARİANS YILLARI

Meirion Roberts, Galler Milli Takımı formasını 1960-1963 yılları arasında sekiz kez giydi. Güney Afrika'nın güçlü temsilcisi Springboks ve Yeni Zelanda'nın All Blacks gibi rakiplere karşı sahaya çıktı. Ayrıca, 1961 yılında Barbarians takımıyla Güney Afrika’yı mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

üKOÇLUK KARİYERİ VE CARDİFF MEDİCALS

Oyunculuk kariyerini sonlandırmasının ardından, Roberts Cardiff Medicals RFC takımını 20 yılı aşkın süre boyunca çalıştırdı. Hem saha içinde hem de saha dışında rugbyye yaptığı katkılar, onu spor dünyasında unutulmaz bir figür haline getirdi. Cardiff Medicals, sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Bu sabah büyük Meirion Roberts'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, her yönüyle inanılmaz bir insandı ve Meds'in gerçek bir efsanesiydi," ifadelerine yer verdi.

RUGBY DÜNYASINDA İZ BIRAKAN BİR İSİM

Meirion Roberts, yalnızca üstün yetenekleriyle değil, aynı zamanda liderlik vasıflarıyla da tanındı. Arms Park’ta kazandığı başarılar, Galler rugby’sine olan katkıları ve genç sporculara ilham veren koçluk kariyeri, onu nesiller boyunca hatırlanacak bir efsane haline getirdi.