Efsane teknik direktör hayatını kaybetti

İngiltere Milli Takımı'nı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 96) yarı finale taşıyan Terry Venables, 80 yaşındaki hayatını kaybetti.

Venables'ın ailesi adına yapılan açıklamada, "Uzun bir hastalığın ardından huzur içinde hayata veda eden harika bir eş ve babayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

Futbolculuk kariyerinde Chelsea, Tottenham ve Queens Park Rangers formalarını giyen Venables, İngiltere Milli Takımı'nın yanı sıra Barcelona, Tottenham, Crystal Palace, Middlesbrough ve Leeds United'ı çalıştırdı.

Venables yönetimindeki İngiltere Milli Takımı, EURO 96 yarı finalinde Almanya ile Wembley Stadı'nda karşılaşmış, milli takımı şu anda çalıştıran Gareth Southgate'in kaçırdığı penaltının ardından Almanya final biletini almıştı.

1984-85 sezonunda Barcelona'nın 11 yıllık şampiyonluk özlemine son veren İngiliz teknik adam, 1991'de de Tottenham ile Federasyon Kupası'nı kazandı.