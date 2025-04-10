Efsane teknik direktör Leo Beenhakker hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Efsane teknik direktör Leo Beenhakker hayatını kaybetti

Hollanda futbolunun deneyimli teknik direktörü Leo Beenhakker, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Beenhakker, 1995 yılında İstanbulspor'u da çalıştırmıştı.

HOLLANDA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA
Hollanda Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, "Hollanda futbolunun efsane teknik direktörü Beenhakker'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm yakınlarına sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

GENİŞ KULÜP VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Beenhakker, kariyeri boyunca Real Madrid, Ajax, Feyenoord, İstanbulspor, Real Zaragoza gibi kulüplerin yanı sıra Hollanda, Polonya, Suudi Arabistan ve Trinidad ve Tobago milli takımlarını çalıştırdı. Real Madrid'de 3, Ajax'ta 2 ve Feyenoord'da 1 lig şampiyonluğu yaşadı.

FUTBOL DÜNYASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Beenhakker'in vefatının ardından çalıştırdığı kulüpler ve futbol dünyasından birçok isim, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı.

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