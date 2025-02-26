Efsane TÜVTÜRK videosu rekora koştu! Tekrar tekrar paylaşıldı

Tayfun Talipoğlu'nun yaptığı bir röportajda TÜVTÜRK mağduru bir vatandaşın halk dili ile derdini anlatması hafızalara kazınmıştı. Aynı video yeniden gündeme gelerek 24 saatte paylaşım rekoru kırdı.

13 milyon aracın muayenesinin yapıldığı TÜVTÜRK'e ödenen ücretlerin yanı sıra beklenen sıra ve randevu sorunu vatandaşları bezdirmişti. Şimdi gözler yeni ihalede en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu çevrildi. İhalede 2007 yılında bu yana 20 yıllıdır işletmeyi sürdüren Alman TÜV Süd , Doğuş Holding ve Akfen'in ortak girişimi olarak kurulan TTÜVTÜRK ise ihalede elendi.

YILLARIN VİDEOSU YENİDEN OLAY OLDU

2010 yılında usta haberci Tayfun Talipoğlu'nun bir röportajından alının videoda 3 defa geldiği halde araç muayenesini yaptıramayan vatandaşın sözleri hem güldürmüş hem de geniş kesim tarafından haklı bulunmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu kesitin TÜVTÜRK reklamı olarak sosyal medyada bilinçli olarak yayıldığını savunmuştu.

Vatandaşın 'Sayın Tayfun Bey' diye başladığı sözlerine sonradan 'Ulen' diyerek devam etmesi ise mizah konusu olmuştu.