Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı

Küçük yaşta, 2004 yılında futbol serüvenine başlamıştı ve ilk kez yerel bir takım olan SK Slavia Praha’da kaleye geçmeye başlamıştı. Bu takımda geçirdiği yıllar, onun futbol yeteneğini ve kaleci olarak becerilerini geliştirdi. 2007 yılında genç yaşına rağmen büyük yeteneği fark edildi ve Slavia Prag’da kaleci olarak görev almaya başladı. O dönemdeki performansı, onu bir yıldız yapma yolunda önemli bir adım oldu.

2014 yılında SK Slavia Prag, Barbora Votíková'yı satın aldı . Bu yıl Votíková'nın ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği yıldı . Bir diğer önemli başarı ise 2014 yılında kadın futbolunda Yılın Yeteneği anketinde ikincilik elde etmesi oldu. Takımıyla Çek Ligi'nde 4 şampiyonluk elde etti.