Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı

Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı
Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan

Çekya kadın futbolunun yaşayan efsanelerinden sayılan kaleci Barbora Votíková, üç yıl boyunca Avrupa'nın sayılı takımlarının kalesini koruduktan sonra yuvası Slavia Prag'a geri döndü.

1/8
Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı 1

Barbora, futbol aşkına 8 yaşındayken kapıldı. Bir akşam, büyük bir futbola olan tutkusu ve yeteneği olan bir ailenin yanında otururken, futbolun büyüsü ona işte o anda bulaştı. İlk başta sadece bir arkadaşının küçük bir futbol turnuvasını izlemeye gitmişti, ama maçın heyecanı ve kalecinin gösterdiği yetenekler Barbora’yı büyülemişti. Çocukken pek çok farklı sporu denemişti ama futbol kalbinde bir yer edinmişti.

2/8
Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı 2

Küçük yaşta, 2004 yılında futbol serüvenine başlamıştı ve ilk kez yerel bir takım olan SK Slavia Praha’da kaleye geçmeye başlamıştı. Bu takımda geçirdiği yıllar, onun futbol yeteneğini ve kaleci olarak becerilerini geliştirdi. 2007 yılında genç yaşına rağmen büyük yeteneği fark edildi ve Slavia Prag’da kaleci olarak görev almaya başladı. O dönemdeki performansı, onu bir yıldız yapma yolunda önemli bir adım oldu.

2014 yılında SK Slavia Prag, Barbora Votíková'yı satın aldı . Bu yıl Votíková'nın ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği yıldı . Bir diğer önemli başarı ise 2014 yılında kadın futbolunda Yılın Yeteneği anketinde ikincilik elde etmesi oldu. Takımıyla Çek Ligi'nde 4 şampiyonluk elde etti.

3/8
Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı 3

Barbora’nın kariyeri, Slavia Praha’daki bu başarılı döneminin ardından hızla yükselmeye başladı. 25 Ağustos 2021'de Fransız kulübü Paris Saint-Germain FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

4/8
Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı 4

PSG’deki yılları, onun uluslararası arenadaki şöhretini pekiştirdi ve birçok önemli maça çıkma fırsatı buldu. Buradaki performansı, onu Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri olarak tanıttı.

17 Ağustos 2023'te kadın futbolunun merkezine, WSL'ye transfer oldu. Londra'nın Tottenham Hotspur FC Kadınlar takımının oyuncusu olarak umut bağlanan güzel kaleci burada aradığını bulamadı.

5/8
Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı 5

Başarılı kaleci, Çekya Kadın Milli Takımı'yla ilk defa 15 yaş altı kadın takımıyla tanıştı.

6/8
Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı 6

15 yaş altı kategorisini 17 yaş altı kadın takımı izledi. 19 yaş altı kadın milli takımıyla 7 maça çıktıktan sonra daha fazla bekletilmesi uygun görünmeyerek A Milli Takım kalesi ona teslim edildi.

7/8
Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı 7

Tottenham'da geçirdiği 1 yıl boyunca yedek kalan kaleci yuvasına resmen geri döndü. Yapılan imza töreninde konuşan Votíková "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Burada büyüdüm, buradan yurt dışına çıktım. Artık Slavia ile Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum" dedi.

Votíková, Juventus'tan da teklif almasına rağmen tercihini Slavia'dan yana kullandı.

8/8
Efsane yuvaya döndü. İmzayı attı ortalık yıkıldı 8

Barbora’nın kariyer yolculuğu, futbol dünyasında hayal edilebilecek en parlak yıldızlardan birinin nasıl doğduğunu gösteriyor. Her zaman daha büyük hedeflere odaklanan bu yetenekli kaleci, futbola olan sevgisiyle kalede harikalar yaratmaya devam ediyor!

İlgili Haberler
15 milyonluk yıldız Beşiktaş'a doğru
15 milyonluk yıldız Beşiktaş'a doğru
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Olimpiyatlara katılan öncü kadın sporcular
Olimpiyatlara katılan öncü kadın sporcular
Filenin Sultanları nefes kesti. Dominik maçından müthiş fotoğraflar
Filenin Sultanları nefes kesti. Dominik maçından müthiş fotoğraflar
Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı
Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı
Kanada'nın olimpiyat kadrosu belli oldu
Kanada'nın olimpiyat kadrosu belli oldu
ABD Milli Takımı'nın yeni formaları belli oldu
ABD Milli Takımı'nın yeni formaları belli oldu
Merih Demiral UEFA 11'inde
Merih Demiral UEFA 11'inde