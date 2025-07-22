Efsaneden flaş itiraf! "Hiçbir zaman Real Madrid taraftarı olmadım"

Real Madrid’in yakın tarihindeki en başarılı orta saha oyuncularından biri olan Toni Kroos, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamayla futbol dünyasında gündem oldu. Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Onur Madalyası töreninde konuşan 34 yaşındaki yıldız, çocukluk dönemine dair ilginç bir detayı ilk kez paylaştı.

Törende duygusal bir konuşma yapan Kroos, futbolseverlerin aklına kazınan o çocukluk fotoğrafı hakkında konuştu.

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İşte Kroos'un o sözleri;

“Herkes küçük yaşlardan beri Real Madrid taraftarı olduğumu sanıyordu. Oysa ben hiçbir zaman Madrid taraftarı değildim. Aslında çocukken Werder Bremen hayranıydım. O fotoğraf sosyal medyada dolaşmaya başlayınca, herkes bana 'yedi yaşından beri Madridlisin' dedi. Bu doğru değildi ama işe yaradı.”

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