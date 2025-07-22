Efsaneden flaş itiraf! "Hiçbir zaman Real Madrid taraftarı olmadım"

Kaynak: Haber Merkezi
Efsaneden flaş itiraf! "Hiçbir zaman Real Madrid taraftarı olmadım"

Eski Alman futbolcu ve Real Madrid efsanesi Toni Kroos açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, hiçbir zaman Real Madrid taraftarı olmadığını itiraf etti.

Real Madrid’in yakın tarihindeki en başarılı orta saha oyuncularından biri olan Toni Kroos, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamayla futbol dünyasında gündem oldu. Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Onur Madalyası töreninde konuşan 34 yaşındaki yıldız, çocukluk dönemine dair ilginç bir detayı ilk kez paylaştı.

Törende duygusal bir konuşma yapan Kroos, futbolseverlerin aklına kazınan o çocukluk fotoğrafı hakkında konuştu.

Barış Alper Yılmaz dünya devine imzayı atıyor! Galatasaray'ın kasasını doldurup gidecekBarış Alper Yılmaz dünya devine imzayı atıyor! Galatasaray'ın kasasını doldurup gidecek

3971922-80633148-2560-1440.jpg

Ali Koç başkanlığı bırakma kararı aldı!Ali Koç başkanlığı bırakma kararı aldı!

İşte Kroos'un o sözleri;

“Herkes küçük yaşlardan beri Real Madrid taraftarı olduğumu sanıyordu. Oysa ben hiçbir zaman Madrid taraftarı değildim. Aslında çocukken Werder Bremen hayranıydım. O fotoğraf sosyal medyada dolaşmaya başlayınca, herkes bana 'yedi yaşından beri Madridlisin' dedi. Bu doğru değildi ama işe yaradı.”

Galatasaray'dan flaş kaleci hamlesi! Herkes Ederson derken...Galatasaray'dan flaş kaleci hamlesi! Herkes Ederson derken...

Süper Lig devine sürpriz öneri: Stephan El ShaarawySüper Lig devine sürpriz öneri: Stephan El Shaarawy

Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Hakan Çalhanoğlu eski hocasının takımına gidiyorNe Fenerbahçe ne de Galatasaray! Hakan Çalhanoğlu eski hocasının takımına gidiyor

Son Haberler
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı