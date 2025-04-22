Efsaneler dönüyor

Bir zamanlar Türk futboluna damga vuran, çim sahalarda tozu dumana katan, altyapıdan yetiştirdiği genç futbolcular ile ülke futboluna önemli katkılar sağlayan, tribünleri dolduran ateşli, çoşkulu taraftarları ile adeta futbol şöleni sunan Anadolu’nun önemli kulüpleri Süper Lig’den düştükten sonra paraşütsüz bir şekilde Amatör lige kadar düştüler. Amatör lige düşmeleri yetmezmiş gibi birde gırtlağa kadar borcun içine sokuldular. Bulundukları şehre hayat veren, maç olduğu gün düğün varmış gibi hazırlıklar yapılan, futbol ile yatılıp, futbol ile kalkılan, muhabbetlerin içinde her zaman vay be ne takımdı, İstanbul kulüplerine kök söktürüyordu gibi özlem cümleleri kurulan bu kulüplerimiz son zamanlarda doğru başkan ve doğru yönetim ile tekrar eski günlerine dönmeye çalışıyorlar.

Körfezin efsane takımı Kocaelispor 16 yıl sonra tekrar Süper Lige yükselme başarısı gösterdi. Son olarak 2007- 2008 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar gerilemişti. 2016-2017 sezonunda 3. lige yükselerek profesyonel liglere dönen yeşil- siyahlı ekip, 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele etme hakkı kazandı. Elde edilen 1. lig şampiyonluğu şehirde bayram etkisi yarattı. Kocaeli halkı sokaklara döküldü. Meydanda toplanan yeşil siyahlı renklere gönül verenler Süper Lig’e çıkmanın mutluğunu doya doya yaşadılar. Kocaelispor Süper Lig’e renk katacak önemli bir camia. Sezon öncesinde kaliteli transferler ve iyi hazırlık dönemi geçirip kalıcı olmalarını dilerim. Kocaelispor’u ve bütün taraftarlarını, destek olan herkesi tebrik ederim. Süper Ligde başarılı olmalarını dilerim.

Süper Ligin 2009- 2010 sezonu şampiyonu Bursaspor, kötü yönetim ve ekonomik dar boğaza girilmesiyle 3. lige kadar düşmüştü. Bu sezon Bursaspor’da birlik ve beraberlik en üst seviyede. Bu sezon 3. lig 1 grupta mücadele eden timsahlar şampiyon olarak 2. lige yükseldi. Geçen hafta liderliği garantileyerek şampiyon olan Bursaspor, 29. Hafta karşılaşmasında Bornova 1887 Sportif Yatırımlar ile Atatürk Spor kompleksi Matlı Stadyumu’nda karşılaştı. Satışa çıktıktan sonra kısa sürede biletlerin tamamın satıldığı kapalı gişe maçı, 45 bin 170 yeşil-beyazlı taraftar izledi. Taraftarda özlemiş Bursaspor’un başarılı olmasını. Bu karşılaşmada şampiyonluk kupasını törenle alan Timsahlara 2.lig de başarılar dilerim.

Gelelim bu sezon Bölgesel Amatör Ligde Şampiyonluk mücadele veren Eskişehirspor ve taraftarlarına. Bir zamanlar Süper ligde adeta deli poyrazlar gibi esen Eskişehirspor bu sezon profesyonel lige çıkmak için mücadele veriyor. Bakalım efsane kulüp tekrar eski günlerine dönebilecek mi. Hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda memleketimin takımı olan Eskişehirspor’u daha detaylı bir yazı ile ele açacağım. 3. lige çıkma yolunda başarılar dilerim.